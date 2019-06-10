وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الإسبانية، فإن العصابة جلبت شحنة ضخمة من الصخور الصغيرة، التي تضم بداخلها كميات من الكوكايين الملفوفة بعناية.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، أن العصابة حاولت أن تهرب الكوكايين وسط شحنة كبيرة من الصخور، وصل وزنها إلى 188 طن.

واضطر عناصر الشرطة الإسبانية، إلى تحطيم كل صخرة على حدة بمطارق ثقيلة في عملية طويلة ومعقدة، حتى تقوم بجرد الحصيلة النهائية.

وتضم العصابة الدولية التي سعت إلى تهريب 785 علبة من الكوكايين، أفرادا من كولومبيا وفنزويلا.

وكانت العصابة تنوي تهريب الكوكايين إلى إسبانيا، في مرحلة أولى، على أن يجري نقلها صوب بلدان أخرى في أوروبا، في وقت لاحق.