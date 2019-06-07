وأبدى بوتن، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، احتجاجه على ما أسماها بـ"المنافسة غير العادلة والحماية التجارية"، قائلا إن النهج الأميركي "يعزز معركة دون قواعد، حيث يحارب الجميع بعضهم البعض".

وأعرب عن قله من "محاولات إخراج" مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من الأسواق العالمية، من جانب السلطات الأميركية، بشبهة التجسس.

وقال الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي: "الوضع المحيط بهواوي، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".

هجوم على الدولار الأميركي

وفي سياق آخر، دعا بوتن إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي العالمي، معتبرا أن العملة الأميركية أصبحت "آلة ضغط" تستخدمها واشنطن، وتشهد حاليا تراجعا في "الثقة".

ونقلت "فرانس برس" عن بوتن قوله: "من الواضح أن هذه التغيرات العميقة (في النظام المالي) تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار، الذي تحول (...) إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم".