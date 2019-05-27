وصرّح آبي بعد قمة عقدها مع ترامب في طوكيو "أشعر أنني بحاجة للقاء ثنائي مع الرئيس كيم من دون تحديد شروط مسبقة وأنه من الضروري تبادل معه وجهات نظرنا بكل صراحة".

وأضاف أن "الرئيس ترامب (...) قال لي إنه سيقدم الدعم الكامل الضروري لذلك".

وكان آبي صرح من قبل أن اجتماعاً مع كيم هو الطريقة الوحيدة لتسوية قضية اليابانيين الذين تعتقد طوكيو أن بيونغ يانغ قامت بخطفهم. لكن كيم لم يبد اهتماماً كبيراً بمثل هذه القمة.

وتشتبه اليابان بأن عشرات من مواطنيها مفقودين خطفوا من قبل عملاء كوريين شماليين قاموا بخطفهم في ستينات وسبعينات القرن الماضي لتدريب جواسيس بيونغ يانغ على الثقافة واللغة اليابانية.

وقال آبي إنه "لا يملك خططاً محددة" للقاء الزعيم الكوري الشمالي. لكنه أضاف "ليس هناك تغيير في السياسة اليابانية بأننا نسعى إلى حل قضية الخطف و(الملف) النووي والصواريخ وتسوية قضايا الماضي لتطبيع" العلاقات الدبلوماسية.

بعد القمة بينهما، اجتمع ترامب وآبي مع عائلات مخطوفين. وقال لهم ترامب "هذه القضية في فكري دائماً".

وأضاف "يمكنني أن أقول لكم إنها الهدف الأول لرئيس الوزراء"، داعياً إلى العمل مع آبي لإعادة أقربائهم إلى بيوتهم.

من جهته، قال آبي "أنا مقتنع بأن الرئيس ترامب يقوم بكل جهد ممكن".