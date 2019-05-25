ولم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق، لكن الموعد المستهدف في أغسطس يجعل الشركة متماشية بشكل أكبر مع منافسيها ساوث وست إيرلاينز وأميركان إيرلاينز اللتين أوقفتا تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس حتى الخامس عشر والتاسع عشر من أغسطس على الترتيب.

وطائرات بوينغ الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ مارس في أعقاب حادثي تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.

وتشغل يونايتد 14 طائرة من هذا الطراز. وكان من المقرر أن تتسلم 16 طائرة أخرى هذا العام قبل قرار وقف طيرانها.

وقال متحدث باسم يونايتد في بيان الجمعة "سنواصل مراقبة العملية التنظيمية ونجري التعديلات اللازمة لعملياتنا وجدولنا الزمني بما يحقق مصلحة عملائنا الذين يسافرون هذا الصيف".