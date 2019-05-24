وأضاف ماكرون كما نقل عنه بيان للإليزيه "من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبي وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب توضيحا سريعا".

ميركل "تحترم" قرار ماي

وفي السياق، أعلنت متحدثة باسم، أنغيلا ميركل، أن المستشارة الالمانية "تحترم" قرار نظيرتها البريطانية، تيريزا ماي، بالاستقالة إثر فشلها في إقناع النواب البريطانيين بالمصادقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة مارتينا فيتز: "في شكل عام، تحرص (المستشارة) على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية (..) وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو"، رافضة التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى "رهنا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية".

استقالة ماي

وأعلنت ماي، الجمعة، أنها ستتترك منصبها، لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمام مقر الحكومة في 10داوننغ ستريت إنها ستستقيل في السابع من يونيو من زعامة حزب المحافظين على أن يبدأ التنافس على زعامة الحزب في الأسبوع التالي.

وأضافت "سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو حتى يتسنى اختيار من سيخلفني".

وبصوت بدا التأثر واضحا على نبرته قالت إنها لا تكن أي ضغينة، وتابعت ماي التي تحملت أزمات وكبوات خلال جهودها للتوصل إلى اتفاق لخروج يحظى بموافقة البرلمان "سأترك عما قريب الوظيفة التي كان شغلها أعظم شرف في حياتي... ثاني رئيسة للوزراء ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة".