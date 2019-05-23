وجاءت تصريحات تيلرسون، الذي أقاله ترامب من منصبه في مارس الماضي، في إطار تقييمه أمام لجنة في الكونغرس، الثلاثاء، لكيفية مقاربة الرئيس الأميركي للمحادثات التي جرت مع بوتن، في مدينة هامبورغ الألمانية، في 2017، بحسب ما ذكر مسؤول في اللجنة لصحيفة "واشنطن بوست".

وصرح هذا المسؤول في اللجنة للصحيفة "لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن كيفية عمل بوتن لاستغلال كل فرصة للحصول على ما يريده".

وأضاف "هناك اختلاف في التحضير، وقد تسبب ذلك في عدم المساواة بين وضعيهما".

والتقى ترامب بوتن على هامش قمة العشرين، في يوليو 2017، ولقي انتقادات لتردده في انتقاد بوتن مباشرة، بسبب المزاعم بتدخل بلاده في انتخابات الرئاسة في العام الذي سبق.

وحضر تيلرسون محادثات هامبورغ التي كان من المقرر أن تكون اجتماعا قصيرا، لكنها استمرت لساعتين، وتناولت العديد من القضايا العالمية، بحسب ما صرح المساعد للصحيفة.

وفي المقابل رفض ترامب تصريحات تيلرسون، وقال إنه كان "مستعدا تماما" للاجتماعات مع بوتن.

وصرح طبقا للصحيفة "لقد أبلينا بلاء حسنا في هذه الاجتماعات".

وكان تيلرسون قال إن ترامب "يفتقر إلى الانضباط"، ويريد دائما أن ينتهك القانون، ورد عليه ترامب بوصفه بـ"الغبي جدا .. والكسول جدا".