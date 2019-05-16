وألقت السلطات المتأهبة، التي تعمل في حالة تأهب القبض على المئات في ماليزيا، منذ نفذ مسلحون مرتبطون بداعش سلسة هجمات في العاصمة الماليزية جاكرتا عام 2016.

ونقلت رويترز عن الشرطة أنها ألقت القبض على إندونيسي عمره 34 عاما وهو عضو في خلية على صلة بتنظيم داعش في ولاية سيلانجور الثلاثاء.

وقال عبد الحميد بادور مفتش عام الشرطة في بيان: "يعتقد أنه تم تجنيد المشتبه به بعد اطلاعه على تعاليم داعش أثناء وجوده في السجن لـ5 سنوات في سورابايا في إندونيسيا".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 4 أعضاء آخرين بالخلية الاثنين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في كوالالمبور ومحيطها خلال شهر رمضان.

وقالت الشرطة، الخميس، إنها احتجزت اثنين من ولاية كيدا بشمال ماليزيا كانا قد سلما نفسيهما بعد أن وافقت أسرتاهما على التعاون مع السلطات.

وذكر عبد الحميد أن الاثنين، وكلاهما في السابعة والعشرين من العمر، تعلما العام الماضي كيفية صنع متفجرات قوية وتلغيم السيارات أثناء التدرب مع جماعة أنصار الدولة، وهي شبكة متشددة مرتبطة بدعش، وتخذ من أندونيسيا مقرا لها مقرها لها.

وأضاف أن المشتبه بهما تفقدا عددا من الكنائس في مدينة يوجياكارتا في إندونيسيا كأهداف محتملة. وقال إن أحدهما كان يخطط لهجوم انتحاري على أماكن عبادة لغير المسلمين في ماليزيا.