وأضاف دارمانان في بيان أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ حوالى 40 مليون يورو (44.9 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ضبطت في ميناء دانكيرك بشمال فرنسا الشهر الماضي، وفق "رويترز".

وأوضح أنه تم العثور على المخدرات في 29 أبريل الماضي، في سفينة حاويات تحمل شحنة موز كانت قادمة من سورينام في أميركا الجنوبية.

وقال الوزير إن الادعاء الفرنسي سيجري المزيد من التحقيقات.