وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الأمطار ربما تتسبب في وصول السيول من ولاية تكساس إلى ولايتي فرجينيا ونورث كارولاينا، في حين ستكون مناطق في جنوب ولاية لويزيانا الأكثر عرضة للخطر.

وبدأ سقوط الأمطار الغزيرة على هذه المنطقة الثلاثاء، مما أدى إلى إغراق الطرق السريعة وإسقاط خطوط الكهرباء.

وذكرت صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن المياه غمرت الشوارع في أنحاء عدة بمنطقة هيوستن، الجمعة، مما دفع السلطات لإنقاذ عشرات السائقين الذين تقطعت بهم السبل.

ونقلت رويترز عن الصحيفة أن الأمطار هطلت على كثير من المناطق، التي تم إجلاء سكانها في عام 2017 بسبب الإعصار هارفي.

كان هارفي قد أودى بحياة 68 شخصا بأنحاء ساحل الخليج الأميركي وتسبب في خسائر بلغت 125 مليار دولار.

وأمرت السلطات في مدينة هيوستن بإغلاق 280 مدرسة يبلغ عدد الطلبة فيها 209 آلاف طالب، الجمعة.

كما تواصل انقطاع الكهرباء في أنحاء من ساحل الخليج، السبت، إذ استمر انقطاع الكهرباء عن نحو 19 ألف مشترك في جنوب شرق ولاية تكساس.

وذكرت شركة إنترجي تكساس في بيان أن الكهرباء عادت لآلاف آخرين الليلة الماضية.