ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة على بعد 65 كلم شمال شيكاغو، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة، أنه تم الإبلاغ عن "دوي انفجار قوي جداً واهتزاز للأرض". وتحركت على الأثر الشرطة والفرق الطبية ورجال الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة على الحريق.

وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر ستيف لينزي المسؤول في قسم الإطفاء في ووكيغان.

وتم نقل أربعة جرحى من الموقع إلى المستشفيات المجاورة.

وصرح لينزي لقناة "ايه بي سي" المحلية "لم نتمكن حتى اللحظة من العثور على ثلاثة أفراد".