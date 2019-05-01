وقالت الشرطة الهندية إن 16 شخصا من أفراد القوات الخاصة الهندية (كوماندوز)، قتلوا في تفجير لغم زرعه متمرون ماوييون على جانب الطريق.

وأوضح ضابط الشرطة شاراد شيلار، أن المتمردين زرعوا لغما أرضيا في منطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا أثناء مرور المركبة.

وأضاف أن هذا قد يكون أعنف هجوم يشنه المتمردون، بعد قتل قوات الأمن 37 متمردا في معركتين منفصلتين في المنطقة خلال أبريل من العام الماضي.

وقال وزير ولاية ماهاراشترا، إس مونجانتوار، إن الكمين كان هجوما يائسا للمتمردين، لأن السلطات نجحت في تنظيم الانتخابات الوطنية في المنطقة الشهر الماضي. وطلب المتمردون من السكان مقاطعة الانتخابات.

وتجري في الهند حاليا انتخابات تشريعية تستمر أسابيع. وتشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعدا في فترة الانتخابات في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" أن المتمردين بدأوا هجومهم صباح الأربعاء بحرق أكثر من 20 مركبة تابعة لشركة إنشاء الطرق. ثم اختبأوا في غابة واستهدفوا عناصر الكوماندوز عندما نزلوا للبحث عنهم.