وأضاف دوكي أن عمليات مشتركة تضم 18 دولة من أميركا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا ساهمت في مصادرة الكوكايين وكذلك 26.7 طن من الماريغوانا، تقدر قيمتها بمبلغ 133.7 مليون دولار.

وقال في بيان "الحرب المستمرة على تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وهي مسؤولية منسقة ومشتركة بين الدول".

وأضاف "اليوم باتت جميع البلدان مستهلكة ومنتجة على نحو ما".

ولم يقدم دوكي تفاصيل عن الأماكن التي صودرت منها المخدرات، لكن مصدراً في البحرية قال إن معظم عمليات المصادرة حدثت في المياه الدولية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.