وقالت السلطات إن مسلحا دخل معبدا يهوديا بمدينة سان دييغو السبت وأطلق النار من بندقية مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص من بينهم حاخام في آخر أيام احتفالات عيد الفصح.

ووصف الحاخام يسريل غولدشتاين الهجوم خلال مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأحد. وقال "كنت وجها لوجه مع هذا القاتل، الإرهابي، الذي كان يمسك ببندقية وينظر إلي مباشرة".

وتحقق السلطات في الولايات المتحدة في صلة شاب (19 عاما) سلم نفسه للشرطة بعد أن أطلق النار على معبد يهودي في جنوب كاليفورنيا، بحريق متعمد في مسجد لم يتم التوصل لمرتكبه بعد.



"بمجرد أن رآني بدأ في إطلاق النار في اتجاهي. أصابعي بترت".

وقال غولدشتاين، الذي أجريت له جراحة في المستشفى، إن المرأة التي قتلت اسمها لوري كاي وقالت صديقة لها على فيسبوك أنها تركت وراءها أسرة مؤلفة من زوجها وابنتها التي يبلغ عمرها 22 عاما.



والجريحان الآخران هما طفلة إسرائيلية عمرها ثماني سنوات وعمها. وكانت الأسرة قد انتقلت إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أكثر أمنا بعد إصابة منزلها في سديروت على حدود غزة عدة مرات خلال هجمات بالصواريخ.



وقال قائد الشرطة إنهما أصيبا بشظايا ولكن "حالتهما على ما يرام" في مستشفى محلي.



وقالت السلطات إن المشتبه به لاذ بالفرار بسيارة من مكان الحادث لكنه استسلم بعد ذلك للشرطة.