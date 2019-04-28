ويظهر في المقطع المصور بوتن وهو يجلس في مقعد قريب من السيسي وكورتز في منتدى المائدة المستديرة، حيث بدا أن المستشار النمساوي يقول شيئا ما للرئيس الروسي، ليدخل بعدها الزعماء الثلاثة في نوبة ضحك.

ولم يتضح في الفيديو ما أثار ضحك الزعماء، بينما نقلت وكالة "رابتلي" الروسية ما وصفته بـ"قهقة" بوتن والسيسي مع كورتز في اليوم الثاني من أعمال القمة.

ومبادرة الحزام والطريق إحدى السياسات المهمة للرئيس الصيني شي جين بينغ، ويهدف من خلالها إلى إحياء طريق الحرير التجاري القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا وما وراءهما، من خلال إنفاق هائل على البنية التحتية.

وأشاد الرئيس الصيني، السبت، بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، وذلك مع سعيه لطمأنة المتشككين بأن المشروع سيحقق نموا مستداما لكل الدول المشاركة فيه.

وحضر القمة، التي تنهي أعمالها الأحد، قادة من 37 دولة وعشرات المسؤولين، بما في ذلك رؤساء جميع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.