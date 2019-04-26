وتم تسليم بوتن شهادة دكتوراه فخرية من جامعة تسينغهوا في بكين، حيث كان شي جينبينغ أتم شخصيا دراساته العليا، حسب ما أعلن الكرملين في بيان.

وصرح شي أثناء احتفال رسمي نظم في فندق في العاصمة الصينية وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، "يسرني منح هذا اللقب لأفضل صديق لي".

واعتبر الرئيس الروسي من جهته أن منحه اللقب "شرف كبير لي" شاكرا "صديقه العزيز" شي جينبينغ لتشاركه هذه اللحظة معه.

وفي وقت سابق، الجمعة، شارك بوتن وشي في قمة "طرق الحرير الجديدة"، التي عقدت في بكين بحضور حوالى 40 رئيس دولة وحكومة.

وقد عقدا بعدها لقاء ثنائيا تمحور حول تعزيز الروابط الاقتصادية الروسية الصينية.