وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجل الشرطة أبيشيك باندي، أنقذ رجلا يبلغ من العمر 70 عاما، ويعاني الصمم.

وكان الرجل جاثما ومنحنيا على حافة الرصيف في محطة القطار، وظل ينظر إلى أرضية السكة دون أن ينتبه للقطار المتحرك صوبه.

وفي رد فعل سريع، تقدم رجل الشرطة صوب المسن وقام بسحبه بخفة بالغة، ثم أبعده إلى الوراء.

ويبدو أن الرجل المسن لم يتمكن من سماع صوت القطار القوي، إذ لم يصدر عنه أي رد فعل جراء الضجيج الذي تحدثه المركبة عند الانطلاق.

وحظي الشرطي بإعجاب واسع بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، وقال مسؤولون في المحطة إنه سيتلقى مكافأة مقابل ما أسداه للرجل المسن في لحظة حرجة.