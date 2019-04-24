كانت وزارة العدل قد وجهت في أغسطس اتهامات لشياوكينغ زينغ المهندس السابق بشركة "جنرال إلكتريك" فيما يتعلق بالسرقة المزعومة.

ويمثل كشف النقاب الثلاثاء عن الاتهامات الموجهة للمهندس السابق ورجل الأعمال الصيني زاهوكسي زانغ المرة الأولى التي تزعم فيها الحكومة الأمريكية رسمياً أن المخطط نفذ لصالح الصين وأن الحكومة الصينية وفرت له "الدعم المالي وغيره".

وتتضمن الوثيقة 14 فقرة اتهامية تتهم زينغ بسرقة ملفات إلكترونية عديدة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز والبخار الخاصة بالشركة.

ويقول ممثلو الادعاء إنه أرسل الملفات بالبريد إلى زانغ الذي كان موجودا في الصين.

وقالت "جنرال إلكتريك" في بيان إنها "تتعاون بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزير العدل الأميركي منذ بعض الوقت بشأن هذه المسألة. ونحن في جنرال إلكتريك نحمي وندافع بقوة عن ممتلكاتنا الفكرية ونتبع إجراءات صارمة لتحديد هذه المسائل والشراكة مع هيئات إنفاذ القانون".

ويعتقد أن الرجلين استخدما المعلومات المسروقة لدعم مصالحهما التجارية الخاصة في شركتين لأبحاث وتطوير التوربينات.

وتقول وثيقة الاتهام أيضا أن زينغ وزانغ اطلعا على أسرار تجارية من شأنها أن تفيد الصين.

وجاء في الوثيقة أن الرجلين حصلا على دعم مالي وغيره من الحكومة الصينية عبر تلك الشركتين، وأنهما نسقا مع مسؤولين بالحكومة الصينية.

ووجه الاتهام رسميا للرجلين في 18 أبريل.