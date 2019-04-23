وجاء في بيان للمجموعة تلقته صحيفة "آيريش نيوز"، أن الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد "يقدم اعتذارنا الخالص والصادق لشريكة وأسرة وأصدقاء ليرا ماكي التي قتلت".

وقضت ليرا ماكي (29 عاما) إثر إصابتها في الرأس ليل الخميس أثناء مواجهات بين جمهوريين منشقين والشرطة في حي كريغان في ثاني أكبر مدن أيرلندا الشمالية، المعروفة أيضا باسم ديري.

وفيما أقرت المجموعة بالمسؤولية، فإنها حاولت تبرير أفعالها بالقول إن الصحفية قتلت خلال هجوم على "قوات عدوة"، متهمة الشرطة بإثارة أعمال الشغب التي سبقت مقتلها.

وقال البيان: "أثناء مهاجمة العدو، قتلت ليرا ماكي بشكل مأسوي عندما كانت تقف إلى جانب القوات العدوة".

وأضاف البيان: "ليل الخميس وفي أعقاب مداهمة في كريغان من جانب قوات التاج البريطاني المدججة بالسلاح مما أثار أعمال الشغب، نشر الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد متطوعينا للتصدي"، وفق الصحيفة.

وفي أعقاب مقتل الصحافية أصدرت الأحزاب الستة الرئيسية المتنافسة في إيرلندا الشمالية - من بينها الوحدويين والجمهوريين المتنافسين والذين عجزوا عن تشكيل حكومة منذ أكثر من عامين - بيانا مشتركا نادرا من نوعه.

وجاء في البيان إنه "من غير المجدي القيام بما من شأنه تدمير التقدم المحرز في السنوات العشرين الماضية، الذي حصل على دعم هائل من الناس في كل مكان".

وسجلت أعمال العنف قبل نهاية أسبوع الفصح الذي يحيي فيه الجمهوريون انتفاضة وقعت في دبلن في 1916، وأدت إلى اعلان قيام جمهورية ايرلندا في يوم اثنين عيد الفصح.

وفي يناير أثار تفجير سيارة مفخخة في ديري مخاوف من موجة عنف جديدة، تقف خلفها مجموعات شبه عسكرية.

وأنهى "اتفاق الجمعة العظيمة" في 1998 ثلاثة عقود من سفك الدماء بين جمهوريين قوميين (كاثوليك) ووحدوديين (بروتستانت)، في فترة أطلق عليها مرحلة "الاضطرابات ".

وقتل قرابة 3500 شخص في النزاع، الكثير منهم بأيدي "الجيش الجمهوري الأيرلندي".