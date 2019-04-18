وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا، ليلة الأربعاء، بعدما دخل إلى كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك وهو يحمل عبوتي بنزين وسائلا قابلا للاشتعال وولّاعات.

وذكر نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر، أن الشخص الذي تم توقيفه أشار إلى أنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية، بعدما نفد وقود سيارته، لكنه اعتبر إجاباته "غير مقنعة وتحمل مراوغة".

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرجل الموقوف يدعى (مارك ل.)، ويبلغ من العمر 37 عاما، مشيرة إلى أن الاعقتال تم في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتابعت: "بعد فحص سيارة الشخص، وجدوا أن البنزين لم ينفد منها، مما يعني أن إجابته كانت غير صحيحة".

ويدرس مارك حاليا في جامعة نيويورك، ويسعى للحصول على الدكتوراه في الفلسفة.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على الحريق الضخم، الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، وخلف خسائر مادية كيبرة.