واعتبر أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، أن تصنيف هذه الميليشيات جماعة إرهابية "تطور خطير قد يؤدي إلى فوضى"، رغم الأدوار التخريبية لمسلحي الحرس الثوري في المنطقة.

وقال تشاووش أوغلو بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن العقوبات الأميركية على طهران "تضر بشعب إيران أيضا".

وينم التباكي التركي على وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأميركية، عن دور أنقرة مع طهران في زعزعة استقرار المنطقة، عن طريق دعم الميليشيات المسلحة.

وقد وصل ظريف إلى تركيا بعد زيارته إلى سوريا، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وترعى روسيا وإيران وتركيا، التي تدعم الجماعات المتنافسة في الصراع السوري، محادثات في كازاخستان لمحاولة إنهاء الحرب.

وقال ظريف إنه سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحادثاته مع الأسد، مضيفا أن إيران تريد مساعدة تركيا وسوريا على إقامة "علاقات جيدة".

ويضيف التصنيف الأميركي طبقة أخرى من العقوبات على القوة شبه العسكرية القوية.