وأعلن المسؤول الذي تحدث إلى "رويترز"، أن السلطات بدأت تحقيقا للتعرف إلى سبب الحريق الذي أدى إلى انهيار سقف الكاتدرائية وبرجها التاريخي بالكامل.

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية، الاثنين، مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى، وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار إثر ذلك.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة، فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

وقال رجل شرطة قرب موقع الحريق "كل شيء ينهار".

وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، كما جرى إخلاء المباني القريبة.