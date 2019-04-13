وقالت الشرطة في بيان، إن الواقعة التي حدثت صباح السبت خارج مبنى السفارة في منطقة هولاند بارك الراقية غربي لندن، لم تسفر عن إصابات، ولا يتم التعامل معها على أنها عمل إرهابي.

وقالت السفارة الأوكرانية في بيان، إن سيارة السفير الرسمية المتوقفة أمام السفارة "صدمت عمدا".

وأضاف: "تم استدعاء الشرطة على الفور ومنع سيارة المشتبه به من التحرك. وعلى الرغم من إجراءات الشرطة، صدم المهاجم سيارة السفير مرة أخرى. ردا على ذلك اضطرت الشرطة لإطلاق النار على مركبة الجاني"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت لاحق، سيارة فضية منحرفة عن الطريق الذي طوقته الشرطة، فيما يظهر باب السائق مفتوحا ونوافذ السيارة مهشمة.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بلاغات في حدود الساعة 9.50 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت، عن سيارة صدمت عدة مركبات في الطريق.

وأضافت الشرطة في البيان: "لدى الوصول إلى الموقع، اتجهت سيارة نحو ضباط الشرطة وتم إطلاق أعيرة نارية، وإيقاف المركبة واعتقال رجل في الأربعينيات من عمره".

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل نقل للمستشفى كإجراء احترازي، لكنه لم يصب.