وشبه شاه للمهاجرين غير الشرعين بلفظ "النمل الأبيض" وهو وصف استخدمه أيضا في سبتمبر الماضي، وأثار انتقادات من جماعات مدافعة عن الحقوق. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى هذا التصريح أيضا في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.



وقال شاه، خلال مؤتمر انتخابي، الخميس، في ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد، حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية "المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال".

وأضاف "ستجمع حكومة بهاراتيا جاناتا المتسللين فردا فردا وستلقيهم في خليج البنغال" في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من بنغلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

لكنه أكد في الوقت نفسه على موقفه بشأن منح الجنسية للاجئين الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من بنغلادش وباكستان.

وتعمل الهند بالفعل على ترحيل نحو 40 ألفا من الروهينغا المسلمين المقيمين لديها بعدما فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وتعتبرهم نيودلهي تهديدا أمنيا.

وأثارت تصريحات شاه، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض وأقليات. ووصف البعض على "تويتر" تصريحاته بأنها تلويح بتطهير عرقي.