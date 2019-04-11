أضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة "أثارت بشكل مصطنع أزمة في هذا البلد من أجل الإطاحة بزعيم منتخب شرعياً واستبداله ببيدق لها".

تعد روسيا مؤيدًا قويًا لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين اعترفت الولايات المتحدة و54 دولة أخرى بزعيم المعارضة خوان غايدو رئيسا مؤقت لفنزويلا.

في جلسة الأربعاء، دعا نيبينزيا "الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأن الشعب الفنزويلي وغيره من الشعوب لهم الحق في تقرير مستقبلهم".

وقال "إذا كنتم ترغبون في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، ونحن جميعًا مهتمون برؤية ذلك، توقفوا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى".