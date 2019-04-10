وصوّت 119 عضواً، مقابل عضو واحد، لصالح تمرير مشروع قانون بتعديل قوانين الأسلحة في قراءته الأخيرة بالبرلمان.

ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانوناً.

وتم توجيه 50 اتهاماً بالقتل إلى برينتون تارانت (28 عاما)،الذي يشتبه بأنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، بعد الهجوم الذي شنه على المسجدين في 15 مارس وقتل 50 شخصا.