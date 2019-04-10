كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري الاثنين منظمة إرهابية في خطوة تهدف جزئيا إلى الحد من تطوير إيران للصواريخ الباليستية.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء قد تستخدم أيضا في إطلاق رؤوس حربية.

وأبلغ وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي رويترز في جنيف بأن طهران متمسكة بخططها لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية.

وقال آذري جهرمي خلال مقابلة على هامش مؤتمر في جنيف "إذا كانت إيران تريد أن يكون لها نشاط صاروخي فإن هذا أمر تقوم به في العلن. هذا ليس بالشيء الخفي. إنه جزء من حقنا في الدفاع".