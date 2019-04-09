وسيقدم حزب العدالة والتنمية، طلب إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول؛ وهي أكبر مدينة في البلاد، بذريعة حصول مخالفات "مؤثرة" على النتيجة في عملية التصويت.

وأوضح علي إحسان يافوز، في مؤتمر صحفي بأنقرة "سنقدم طعنا استثنائيا اليوم. سنقول إن أحداثا وقعت وأثرت بصورة مباشرة على نتيجة الانتخابات وإننا نطالب بإجراء اقتراع جديد في إسطنبول".

وكان رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات التركية، قال، يوم الثلاثاء، إن اللجنة رفضت طلبا من الحزب الحاكم لإعادة فرز كل الأصوات في 31 دائرة من دوائر اسطنبول وعددها 39.

وقال أوزيل للصحفيين بعد اجتماع للجنة إنها قررت أن تدعو لإعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس وحقق فيها حزب المعارضة الرئيسي انتصارا صادما للحزب الحاكم.