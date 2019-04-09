وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان: "قتل 3 من الجنود الأميركيين ومتعاقد واحد، وأصيب 3 جنود أميركيين آخرين بتفجير وقع في الثامن من أبريل، قرب قاعدة باغرام الجوية"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في أوائل مارس الماضي، أن القوات الأميركية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وكتبت الصحيفة: "مجمل القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاغون اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى تقاسم حكومة كابل السلطة مع طالبان".

ومن شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأميركية خلال الأشهر المقبلة إلى النصف وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.

ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.

ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.