وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان يوم الجمعة، إن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

وقال الادعاء، إن كارلينيو تحدث هاتفيا مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس وسأله: "هل تعمل لصالح الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل لحسابها؟ إنها إرهابية. سأطلق رصاصة على جمجمتها".

وقالت وزارة العدل، إن التهديد أحيل لشرطة الكونغرس التي بدأت تحقيقا بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

وبحسب إفادة من عميل خاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، بدا كارلينيو غاضبا أثناء المكالمة لكنه ذكر اسمه وطريقة الاتصال به.

وأضاف العميل الخاص أن كارلينيو قال للمحققين في منزله إنه "وطني يحب الرئيس ويكره المسلمين المتطرفين في حكومتنا".

ومثل كارلينيو أمام المحكمة في جلسة إجرائية يوم الجمعة وهو محتجز حاليا لحين عقد جلسة أخرى في العاشر من أبريل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن إلهان.

وإلهان عمر عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي وتم انتخابها في نوفمبر لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس.