وأضاف أردوغان في تصريح للصحفيين بإسطنبول، عندما سئل عن محادثاته في موسكو، الأسبوع المقبل: "تحتل (منظومة) إس-400 مكانا مهما في محادثاتنا. الحجج الأميركية خاطئة للغاية. لقد أنهينا عملية إس-400، ونواصل دفع الأموال".

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن قرار أنقرة شراء منظومة إس-400، التي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

وحذرت واشنطن من أن المضي قدما في تلك الصفقة قد يؤدي إلى عقوبات أميركية.

وتحث واشنطن أنقرة على شراء أنظمة باتريوت الدفاعية بدلا من منظومة إس-400، لكن أنقرة قالت إنه على الرغم من أنها ترغب في إبرام مثل هذا الاتفاق فإنه لن يكون ممكنا، إلا إذا تم الاتفاق على الشروط المناسبة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال، الخميس، إن صفقة إس-400، التي أثارت التوتر مع الولايات المتحدة باتت "محسومة" ولا يمكن إلغاؤها.

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي على هامش زيارة للولايات المتحدة، أن تركيا ترغب في شراء منظومة باتريوت، لكنها لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا.

وتابع "قلنا لهم منذ أشهر أو سنوات، لا أعرف عددها بالتحديد، إن الصفقة محسومة ولا يمكن إلغاؤها".

واقترح أوغلو، الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل مع الإدارة الأميركية لتحديد إن كانت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 تشكل خطرا على العتاد العسكري للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.