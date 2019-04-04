وفي لقاء صحفي أجراه في البيت الأبيض أكد ترامب أنه سيفرض رسوما على السيارات أو يغلق الحدود، لافتا إلى إنه ربما يبدأ بالرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله إنه "سيمهل المكسيك عاما لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة قبل أن يفرض رسوما جمركية على بضائع من بينها السيارات".

وكان ترامب قد هدد الجمعة، بأنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة، إذا لم تمنع الأخيرة قوافل المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه سيبقي الحدود مغلقة "لفترة طويلة".



ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كيلومترا، منها 1100 كيلومتر مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يحتوي على فتحات تتم من خلالها عمليات تهريب وتسلل.



