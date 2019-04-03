وقال ترامب للصحفيين خلال استقباله في واشنطن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبل الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف "تم تحقيق تقدم هائل، وحلف شمال الأطلسي بات أقوى".

ووصف الزيادة في الإنفاق بأنها "صاروخية. الناس يدفعون وأنا سعيد للغاية"، ولطالما عبر ترامب عن شكوكه إزاء الحلف، متهماً الحلفاء الغربيين بأن إنفاقهم العسكري أقل بكثير مما يجب.

وإدارة ترامب حانقة بشكل خاص على ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا التي لا يبدو أنها تلتزم بالمسار للوفاء بتعهد قطع عام 2014 من قبل أعضاء الحلف بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ودعم ستولتنبرغ، رئيس الوزراء النرويجي السابق، مواقف ترامب في ما يتعلق بالإنفاق، ودافع عن مقاربة الرئيس الأميركي بحض الاعضاء على الموافقة.

وقال ستولتنبرغ في وقت سابق هذا العام إنه بين عام 2016 ونهاية العام المقبل، فإن أعضاء حلف شمال الأطلسي الـ28، عدا الولايات المتحدة، سيكونون قد زادوا الإنفاق العسكري بمقدار 100 مليار دولار.

وقال ترامب إنه يسعى الى علاقة أفضل مع روسيا التي ينظر اليها حاليا، كما كانت الحال قبل 70 عاما، على أنها التهديد الأساسي للتحالف الغربي.

وقال ترامب "آمل أن تكون لدينا علاقة جيدة مع روسيا"، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون كذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع على انتهاء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، الذي خلص إلى عدم حصول أي تواطؤ جنائي بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وروسيا، وفقاً لخلاصة نشرتها وزارة العدل.