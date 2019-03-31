وقالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إن السياسيين حذروا من أن أي محاولة لإجراء انتخابات مبكرة سيؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المحافظين وسيفاقم الأزمة.

وزادت التكهنات بشأن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل تيريزا ماي للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الخطة التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد بشأن الخروج من التكتل.