وقال سيسليو تشيكا المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية لرويترز إن الشاحنة صدمت مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا على الطريق لتفقد شخص آخر صدمته سيارة.

وقال وزير الصحة كارلوس سوتو للإذاعة المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا بينما نُقل تسعة أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

ووقع الحادث في بلدية ناوالا غربي غواتيمالا سيتي.

وكتب الرئيس جيمي موراليس على تويتر "في الوقت الراهن ننسق الجهود لتقديم الدعم الكامل لأقارب الضحايا. أتقدم لهم بخالص التعازي".

ويعد الحادث من أسوأ الحوادث المرورية التي تشهدها غواتيمالا في الأعوام القليلة الماضية. وفي عام 2013 سقطت حافلة من على جرف في منطقة ريفية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وإصابة العشرات.