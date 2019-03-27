ويعتبر إعلان داعش عن عمليته الأول من نوعه منذ أن أعلنت قوات تدعمها الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب كان خاضعا للتنظيم المتشدد في سوريا في مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم فصيل مسلح تدعمه الولايات المتحدة ويسيطر على مدينة منبج إن 7 مقاتلين لقوا حتفهم في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش عند مدخل المدينة.



وقال مسؤول أميركي إن جميع القتلى من أفراد قوات سوريا الديمقراطية.

وقال تنظيم داعشة في بيان: "هاجم جنود الخلافة حاجزا (لمقاتلي حزب العمال الكردستاني) المرتدين غرب مدينة منبج ليلة أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة مما أدى لهلاك تسعة عناصر".



وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو 5 سنوات نجح خلالها التنظيم المتطرف في إثارة الرعب.