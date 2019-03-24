وفقدت السفينة السياحية فايكينغ سكاي العمل بثلاث من محركاتها وسط الأمواج العاتية قبالة سواحل النرويج، مما دفع ربانها لإرسال نداء استغاثة.

ووقع الحادث على بعد حوالي 2,5 ميل بحري قبالة منطقة رومسدال في غرب النرويج، التي سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

وفي وقت سابق، قال مركز الإسعاف في جنوب النرويج في تغريدة عبر تويتر إنّ "السفينة السياحية فايكينغ سكاي وجّهت نداء استغاثة بعد مشاكل في المحرّك وسط أحوال جوية سيئة".

وقرّرت السلطات على الفور إجلاء الركاب على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية عوضا عن المخاطرة بإبقائهم على متن السفينة.

وقال قائد عمليات الشرطة لفرانس برس "نفضل أن يكون الركاب على البر بدلا من أن يكونوا على متن السفينة"، وأوضح أنّ "إجلاء الجميع سيستغرق وقتا".

وأعلنت السلطات، صباح الأحد، أنّها أنقذت 397 شخصا من أصل 1373 شخصا على متن السفينة عبر مروحيات، يستطيع كل منها نقل ما بين 15-20 شخصا في الرحلة الواحدة، مضيفة "تم نقل 17 شخصا إلى المستشفيات".

ويتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية، الواحد تلو الآخر بواسطة حبل.

ولجأت سلطات البلد الإسكندنافي إلى 5 مروحيات وسفن إنقاذ وأخرى تابعة لخفر السواحل.

وصباح الأحد، تمكن طاقم السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من محركات السفينة الأربعة. فيما ذكرت تقارير أنّ قاطرتين وصلتا إلى محيط موقع السفينة السياحية.