وقع الانفجاران خلال احتفالات بعيد النوروز الذي يطلق عليه أيضا عيد المزارعين، بحسب رويترز.

ولم تتضح طبيعة الانفجار حتى الآن، ولم يتم التأكد مما إذا كان أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

ويحتفل مئات الملايين حول العالم بعيد النوروز (اليوم الجديد) الذي يُعرف برأس السنة الفارسية، ويصادف 21 مارس من كل عام.

وكانت عملية العزم الصلب التي يقودها حلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل ذكرت، الجمعة، أن اثنين من الجنود الأميركيين قتلا خلال قيامهما بعملية في أفغانستان.

ولم توضح العملية في بيانها مزيدا من التفاصيل. وحجبت اسمي الجنديين لحين إبلاغ أقاربهما.