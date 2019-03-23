وقال وزير الخارجية مايك بومبيو "سنكون متشددين جدا في تصميمنا على منع إيران من التحرك لتطوير أسلحة دمار شامل". أما المعنيون بهذه العقوبات فهم 14 شخصا و17 كيانا.

وتبدي وزارة الخزانة الأميركية قلقا إزاء نشاطات "منظمة الأبحاث الدفاعية الجديدة" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والتي تعتبر واشنطن أنها قد تستأنف بعض البرامج التي تعتبرها الإدارة الأميركية غبر مقبولة.

وأعلن مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة تنوي "مواصلة استهداف منظمة الأبحاث الدفاعية الجديدة، وتراقب ما إذا كانت استأنفت العمل في برامج مجمدة".

وتابع أن الهدف من العقوبات "تعقيد مهمة توظيف الجيل الجديد من العلماء الذين يعملون في مجال إنتاج أسلحة نووية غير قانونية".