وأكّد قائد الشرطة جوزيف أنطوي "مقتل 60 شخصا على الأقل"، في الحادث الذي وقع في الساعة 02.00 صباحا بالتوقيت المحلي، في منطفة بونو جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام في غانا، أن حادث السير المأساوي نجم عن اصطدام حافلتين تقل كل واحدة منهما نحو 50 راكبا، فيما قالت الشرطة إنها لم تحدد بعد سبب الواقعة.

وازداد الوضع سوءا في الحادث عقب نشوب حريق في إحدى الحافلتين، حيث من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا في وقت لاحق.

ويعد الطريق الذي وقع فيه الحادث من بين أبرز المحاور في البلاد.

ويقول متابعون إن البنية التحتية تحسنت على نحو ملحوظ في غانا، لكن تفضيل السكان للسفر ليلا يزيد من كوارث الطرق التي تقع بالبلد الأفريقي.