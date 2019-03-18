وأشار السفير طارق الوسيمي، خلال زيارته لأسر الضحايا بالمدينة، إلى استعداد الحكومة المصرية لنقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن فورا إذا ما رغبت أسرهم في ذلك.

وقام الوسيمي بزيارة المصابين المصريين في الحادث الإرهابي للاطمئنان على أوضاعهم، ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم، موضحا أنهم بصحة جيدة بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لهم، فضلا عن خروجهم من مستشفى كرايست تشيرش.

والتقى سفير مصر في نيوزيلندا أيضاً خلال الزيارة بأبناء الجالية المصرية في مدينة كرايست تشيرش للاطمئنان على أحوالهم ومؤازرتهم والاستماع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى مقابلة مصابي الحادث من الجاليات العربية والمسلمة.

كما شارك الوسيمي في مراسم التعازي التى أقامتها أسر الضحايا بمقر مسجد ليينوود الذي شهد الحادث الإرهابي، بحضور نائب رئيس الجالية المصرية ميلاد ماكاريوس، ووفد من الكنيسة القبطية وأبناء الجالية من الأقباط المصريين، فضلا عن مشاركة إمامي مسجدي كرايست تشيرش.