ودانت الوزارة "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين، وأوقع 49 قتيلا، وعشرات المصابين، بينهم كثيرون في حالة حرجة.

وأوضح مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية، يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة في نيوزلندا للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهم، ومتابعة التحقيقات حول الحادث.

وجاء البيان الأردني بعد إعلان السفارة السعودية في نيوزيلندا، أن مواطنا سعوديا أصيب بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار، موضحة أنه "تم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وطالبت السفارة السعودية في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون، كافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وشهدت نيوزيلندا، الجمعة، "أحد أحلك الأيام" في تاريخ البلاد، بسبب الهجوم الذي استهدف مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة داخل مسجدين، بينما اعتقلت السلطات 4 أشخاص وفككت عبوات ناسفة، في هجوم بدا أنه مخطط له بعناية.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن الأحداث التي وقعت في مدينة كرايست تشيرتش تمثل "عملا غير عادي وغير مسبوق من أعمال العنف"، معتبرة أنه "أحد أحلك الأيام في نيوزيلندا"، مقرة بأن العديد من المتضررين قد يكونون مهاجرين ولاجئين.

وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، إن الشرطة ليست على علم بأشخاص مشتبه بهم آخرين، غير الأربعة الذين تم احتجازهم، لكنهم لم يكونوا متأكدين.

وأضاف: "تم القبض على المهاجمين من قبل رجال الشرطة المحليين لكن دعونا لا نفترض أن الخطر قد انتهى"، مؤكدا أن قوات الدفاع قامت بتفكيك عدد من العبوات الناسفة، التي كانت متصلة بعربات توقفت بعد الهجمات.

كما دعا أي شخص يفكر في الذهاب إلى مسجد في أي مكان في نيوزيلندا يوم الجمعة إلى أن "يبقى في مكانه".