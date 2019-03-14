وقفز عدد المدارس التي أغلقت من 13 يوم الثلاثاء إلى 111 يوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعتقد السلطات الماليزية أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وقال وزير التعليم مزلي مالك في بيان "بناء على الوضع الحالي والتحذير الصادر من لجنة إدارة الكوارث قررت وزارة التعليم إغلاق جميع المدارس في باسير جوداج وعددها 111".

وكان الوزير كتب على صفحته على فيسبوك يقول إن الموقف "يزداد خطورة".

وارتفع عدد من يخضعون للعلاج إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي. وحتى يوم الاثنين، كان 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم ستة في الرعاية المركزة. ومن ضمن هؤلاء 33 تلميذا.