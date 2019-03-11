وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح اجتماع سنوي لـ"لجنة وضع المرأة"، والذي بدأ بوقوف مئات الوفود دقيقة صمت على أرواح 157 ضحية سقطوا في كارثة الطائرة المنكوبة، قائلا إن "مأساة عالمية ألحقت بنا ضررا بالغا والأمم المتحدة متحدة في الحزن".

وتابع أن أفراد الأمم المتحدة جاؤوا من كل أركان العالم كما أن "شيئا واحدا كان يجمعهم، الروح لخدمة شعوب العالم وجعله مكانا أفضل لنا جميعا"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

وكان الطيار أبلغ سلطات المطار قبيل الكارثة أنه "يواجه صعوبات" ويريد العودة، وحسب السلطات فقد "حصل على إذن" للعودة إلى العاصمة الإثيوبية قبيل تحطم الطائرة.