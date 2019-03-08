وتم تبني النص الذي لا يتضمن أي إشارة إلى النائبة إلهان عمر بغالبية 407 أصوات، وقد عارضه 23 نائبا جميعهم جمهوريون.

ويدين النص "التعبير البغيض عن التعصّب المناقض للقيم والتطلّعات الأميركية".

اعترض جمهوريون كثر وقلة من الديموقراطيين على تخفيف حدّة الإجراء الذي كان يستهدف في الأصل التصدي لمعاداة السامية وتم توسيعه ليشمل كافة أوجه التعصّب.