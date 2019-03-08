وكالات - أبوظبي تبنّى مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة قرارا يدين خطاب "الكراهية"، بعد نقاشات حادّة داخل الحزب الديموقراطي حول معاداة السامية على خلفية تصريحات لنائبة مسلمة انتقدت دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
وتم تبني النص الذي لا يتضمن أي إشارة إلى النائبة إلهان عمر بغالبية 407 أصوات، وقد عارضه 23 نائبا جميعهم جمهوريون.
ويدين النص "التعبير البغيض عن التعصّب المناقض للقيم والتطلّعات الأميركية".
اعترض جمهوريون كثر وقلة من الديموقراطيين على تخفيف حدّة الإجراء الذي كان يستهدف في الأصل التصدي لمعاداة السامية وتم توسيعه ليشمل كافة أوجه التعصّب.