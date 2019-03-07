وقال المصدر إن المتطرف لويس لودلاو، حكم عليه بالسجن 15 عاما، الأربعاء، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة لندن.

واعترف لودلاو بتخطيطه لقتل أكثر من 100 شخص في شارع "أوكسفورد"، الذي يعتبر من أكثر المناطق التجارية ازدحاما فى لندن.

وجرت مواجهة المتهم بعدد من الفيديوهات، التي كانت مسجلة على هاتفه الذكي، الأمر الذي جعله ينهار ويفقد القدرة على الكلام، وفق ما أظهره مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية.

وذكرت "الميرور" أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما سجل فيديوهات، يبايع فيها داعش، ويطلق فيها على نفسه لقبي "النسر" و"الشبح".

وقال في إحداها "أنا النسر، ترعرعت بينكم وتعلمت ثقافتكم وطريقة عيشكم.. أرفض كل ذلك، لا يوجد شيء مشترك بيننا".

وتابع "لذلك، أتعهد بالولاء لداعش.. نحن نحب الموت بقدر ما تحبون أنتم الحياة"، ثم هدد المملكة المتحدة بالقول "فكونوا على استعداد لأننا سنهجم قريبا".

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الشاب، يوم 18 أبريل 2018، لكنه رفض في البداية الاعتراف بمخططاته.

وقال، فيما بعد، إنه كان ينوي تنفيذ هجومه بدهس المشاة، باستخدام شاحنة "فان"، وذلك بعدما لاحظ غياب حواجز الأمن في تلك المنطقة.

وأضاف "إنه شارع مزدحم، وهجوم الدهس كان سيكون مثاليا لقتل نحو 100 شخص".