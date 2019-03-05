وفي سلسلة تغريدات بتويتر في ساعة مبكرة الثلاثاء، قال ترامب:"إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة (أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا)".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الأميركي قوله "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه".

ويشتبه الديمقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، في ارتكاب ترامب عددا من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات لعزله.

وطلبت اللجنة القضائية الإثنين، معلومات من 81 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بترامب، يمكن أن تكشف عن عرقلة محتملة للعدالة واستغلال السلطة من جانب الإدارة والرئيس شخصيا.

وأشار رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر في بيان"هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز، إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وأن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".