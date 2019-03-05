وكشفت الحكومة الصينية عن هذه الموازنة العسكرية في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الصينية للعام 2019 ستبلغ 1190 مليار يوان (177.6 مليار دولار أميركي)، أي ربع ما تنفقه واشنطن على موازنتها العسكرية.

وتعد الموازنة العسكرية الصينية ثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويأتي هذا التراجع في وقت ترفع فيه الحكومة الصينية من حدة تهديداتها لدعاة الاستقلال في جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

كما أن هذا التراجع في الموازنة العسكرية يأتي في ظل الخلافات الحدودية الكثيرة بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي.