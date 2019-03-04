وطلبت الهند 36 طائرة من شركة داسو للطيران في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية التي تُوقف تدريجيا العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي.

وتتفاوض الهند على هذه الصفقة منذ عام 2016، وحينها قال مصدر بوزارة الدفاع الهندية إن السعر المتفق عليه لشركة داسو للطيران يبلغ نحو 600 مليار روبية (تسعة مليارات دولار).

ويقل السعر المحدد بشكل كبير عن السعر الأصلي الذي كان تسعى إليه شركة داسو التي امتنعت عن التعليق على السعر آنذاك.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع تصعيد عسكري بين الهند وباكستان وتبادل الطرفين لإسقاط مقاتلات حربية في منطقة كشمير المتنازع عليها.