وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في بيان "نحن ملتزمون بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المحافظين المؤذي على البلاد".

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.

وقال ديفيد ليدينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء "لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهاما عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل".

ونقلت رويترز عن ليدينغتون قوله "هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين".

واستبعدت ماي مرارا تأجيل الخروج، لكنها حذرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا الاتفاق ستخرج عملية الانسحاب عن مسارها، أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.