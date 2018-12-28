وأصدر مجلس الدولة في الصين توجيها، مساء الخميس، قال فيه إن وجود السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج المزيد من القواعد التنظيمية، وتعهد بالتخلص من الحسابات غير المستخدمة والتعليقات "الصادمة" على القنوات الرسمية.

وقالت الحكومة الصينية على موقعها الإلكتروني: "هذا له أثر سلبي على صورة الحكومة وثقة الشعب فيها".

وتتجه الهيئات الحكومية إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع الشباب، الذين يحصلون على معظم المعلومات من منصات مثل تطبيق الرسائل النصية "وي تشات"، وموقع ويبو للتغريدات الشبيه بـ"تويتر"، أو خدمات أحدث مثل تطبيق الأخبار "توتياو".

وتحاول الحكومة أيضا إحكام قبضتها على انتشار المعلومات وتشديد القواعد التنظيمية الخاصة بالأخبار الاقتصادية، كما تكبح جماح المدونين والفنانين الذين يستخدمون البث المباشر على الإنترنت.

وقال مجلس الدولة إن الحسابات الإلكترونية الحكومية "لا يمكن أن تعبر عن مشاعر أو آراء شخصية، ويتعين أن تعيد نشر معلومات من مواقع حكومية فقط أو من مصادر تتعامل معها الحكومة".